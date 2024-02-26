Жених тайно решил сделать красивую улыбку и не дожил до свадьбы

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Житель Индии решил тайно сделать операцию ради красивой улыбки перед свадьбой, но скончался после процедуры. Об этом сообщает WION News.
По данным издания, Лаксми Нарайяна Винджам жаловался на проблемы с деснами и хотел «поправить улыбку» за пару дней до свадьбы. Стоматологи-хирурги должны были провести Винджаму гингивопластику — операцию по восстановлению объема десен вокруг родных зубов или коронок. Операцию запланировали на 16 февраля. Во время процедуры индийцу стало плохо и он потерял сознание.
Медики зафиксировали падение жизненных показателей и начали реанимировать пациента, но Винджам скончался.
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