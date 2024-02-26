Перед смертью предателя Кузьминова в Испании был убит ещё один гражданин России

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Перед смертью летчика-предателя Максима Кузьминова в том же районе был убит еще один россиянин. Об этом РИА Новости рассказал испанский ресторатор Косина Фусьон.
По его словам, в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли труп Кузьминова, проживают в основном выходцы из Украины и из России, между которыми после начала спецоперации резко увеличилось число потасовок.
«Несколько дней назад убили другого русского, но не знаю, конкретно кого», — сказал Фусьон. Бизнесмен отметил профессионализм киллеров: убийцы не оставили никаких следов, их не смогли зафиксировать камеры.
Как и Косина Фусьон, она также подтвердила, что в доме, где жил Максим Кузьминов, проживает мало испанцев. Большинство его обитателей — это выходцы из таких стран, как Россия, Украина, Дания, Швеция, Великобритания, Нидерланды и т.д.
Застреленного в испанском городе Вильяхойоса российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова идентифицировали благодаря поддельному паспорту. Лётчик-предатель Максим Кузьминов въехал в Испанию по чужим документам. У него был паспорт 33-летнего Игоря Шевченко — ополченца из ДНР, погибшего ещё в 2014 году. Украинский паспорт был выдан перебежчику 22 сентября 2023 года, сообщает телеграм-канал Mash. Новую жизнь после дезертирства и фактически убийства боевых товарищей он пытался начать, выдавая себя за беженца из Донецка. Таким образом, разъяснилась путаница с возрастом, возникшая после первых публикаций: по фейковым документам Кузьминову было 33 года.
«Новая личность» предателя не является вымышленной. По информации телеграм-канала, Игорь Щевченко родился 15 сентября 1990 года в Донецке. Он вступил в ополчение ДНР и погиб ещё в 2014 году. Скорее всего, боевики забрали у убитого документы и передали в ГУР (Главное управление разведки), чтобы потом использовать.
Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузьминова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.
В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.
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