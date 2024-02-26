Перед смертью предателя Кузьминова в Испании был убит ещё один гражданин России

В подмосковном Подольске начался пожар в производственно-складском здании на улице Большая Серпуховская. Как сообщили в Telegram-канале регионального МЧС, общая площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Какой-либо информации о пострадавших при этом до сих пор не поступало.