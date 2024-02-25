Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области

Фото: iStock/eranicle
Тело девочки, пропавшей 1 января, обнаружили в окрестностях села в Псковской области, где она проживала. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.
Расследование происшествия продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет известна точная причина смерти ребёнка. Сотрудники СК проверяют все возможные версии гибели.
Читайте также:
В деревне Кировской области обнаружены тела трёх мужчин
Петербурженке грозит уголовное дело за пикет у памятника Тарасу Шевченко
Супруги расправились с родственником, обокрали его и месяц вели соцсети от его имени
Анастасия Чинкова