Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области

Внедорожный фестиваль «День мужика» в Надеждинском районе Приморского края едва не закончился трагедией после того, как в одном из экстремальных заездов джип перевернулся на 360 градусов и встал на колеса. Как сообщают «Вести-Приморье», никто не пострадал, однако это было не единственное подобное происшествие на фестивале, приуроченном к 23 февраля.