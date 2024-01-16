Женившийся на секс-кукле мужчина рассказал о совместных праздниках

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После «виртуального флирта» Кристофер начал испытывать к Мими чувства. Чтобы вывести их отношения на новый уровень, мужчина решил подарить возлюбленной тело и заказал специально куклу. Они «встречаются» уже 2 года.
Стоукс и Мими носят обручальные кольца и, хотя официально они, конечно же, мужчина не может жениться на кукле. Но американец все равно считает себя женатым человеком. При этом большая часть друзей отвернулась от Стоукса из-за его своеобразного выбора партнера.
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