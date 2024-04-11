«Женщин – к психологу или священнику»: Милонов о мерах в борьбе с разводами

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил для снижения количества разводов обязать мужчин платить большие суммы алиментов, а женщин — посещать психолога или священника.
«К психологу надо отвести, к священнику, поговорить, побеседовать, понять, в чем причина. Естественно, обратной стороной должна быть более жесткая позиция по поводу алиментов, чтобы не было таких у нас мужиков, которые детей родили, а деньги на них не выплачивают», — пояснил в беседе с Telegram-каналом «В Стране» Милонов.
Кроме того, он заявил о том, что родителям (тёщам и свекровям, в частности) надо запретить лезть в личные дела семейной пары.
До этого исследование ВНИИ труда при Минтруде показало, что доля неполных семей в России за десять лет выросла почти в два раза.
Ранее Виталий Милонов предложил ввести уголовное наказание за рекламу вебкама в нашей стране.
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