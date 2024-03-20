Милонов о Кологривом: «Может составить компанию Михаилу Ефремову»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал инцидент с дракой в Новосибирске актёра Никиты Кологривого и отметил, что если он продолжит в том же духе, то может повторить судьбу другого артиста – Михаила Ефремова.
«Жалко, что артисты часто не выдерживают испытание медными трубами. <…> Если этот юный актер решит продолжить в том же духе, то он может очень быстро составить компанию Михаилу Ефремову», — заявил в беседе с Общественной Службе Новостей Милонов.
Вместе с тем, он заявил, что в отечественной истории есть много артистов, на которых стоит ровняться в плане поведения. К таким он отнёс Юрия Никулина, Георгия Вицина, Евгения Моргунова, Вячеслава Тихонова, Леонида Броневого, Владимира Меньшова и других.
«Другого комментария у нас не будет», — приводит RT слова агента.
До этого актёр Никита Кологривый затеял дебош в ресторане своего родного города Новосибирск.
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Мелисса Тимофеева