Женщина купила дорогого щенка и вырастила из него лисицу
В Китае женщине продали лисенка под видом щенка японского шпица. Об этом сообщает Daily Mirror.
Жительница провинции Шаньси по фамилии Ван приобрела малыша в зоомагазине за 1,3 тысячи юаней (около 15 тысяч рублей). Однако по мере взросления его хвост становился пушистым, а морда — вытянутой.
Питомец также отказывался от собачьего корма, не лаял и источал сильный запах. Другие собаки в парке пугались и избегали его, а прохожие предупреждали, что это лиса.
От сомнений избавил специалист Тайюаньского зоопарка Сунь Лэтянь, с которым пообщалась Ван. Он подтвердил, что это одомашненная лиса, запах от которой со временем будет лишь усиливаться.
Хозяйка лисицы передала ее в зоопарк, решив, что так будет лучше для самого животного. Сейчас хищницу проверяют на карантине, но навещать ее, по словам сотрудников, женщина может в любое время.
Читайте также: