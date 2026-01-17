«Пустила в постель»: Россиянка два месяца провела в больницах из-за своей собаки
Владелица собаки породы джек-рассел-терьер два месяца лечилась от тяжёлой кожной инфекции. Причиной болезни стал пёс россиянки. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Однажды ночью женщина почувствовала сильный зуд, а утром обнаружила на теле множественные язвы. Она обратилась в больницу, где прошла обследование и курс терапии. Состояние улучшилось, но после возвращения домой симптомы проявились снова.
Тогда хозяйка отвезла питомца к ветеринару. Специалист установил связь между болезнью владелицы и гигиеной собаки. После прогулок россиянка мыла лапы животному только водой, без специальных средств.
На неочищенной шерсти пёс приносил в дом инфекцию, а затем заходил в спальню. После консультации хозяйка начала правильно обрабатывать лапы питомца. Вскоре кожные проявления у женщины полностью исчезли.
