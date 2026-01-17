«Пустила в постель»: Россиянка два месяца провела в больницах из-за своей собаки

17 января 2026, 10:38

Неправильная гигиена собаки привела хозяйку к лечению от кожной инфекции

Фото: Istock/franciskocz

Владелица собаки породы джек-рассел-терьер два месяца лечилась от тяжёлой кожной инфекции. Причиной болезни стал пёс россиянки. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.