В Таиланде женщина купила на рынке морепродукты с жемчужиной

Фото: istockphoto/triocean
В Таиланде 53-летняя женщина обнаружила жемчужину в моллюске во время ужина.
The Thaiger пишет, что 53-летняя Вассана Пхонмай из провинции Накхонситхаммарат приобрела 5 кг морепродуктов на рынке недалеко от Бангкока в декабре.
Женщина приготовила моллюсков в соусе, собираясь съесть их с рисом. Во время ужина в одной из раковин женщина наткнулась на несколько круглых объектов, один из них был белого цвета. Пхонмай поняла, что ей попалась жемчужина.
В январе женщина отвезла находку в Бангкок. Эксперты подтвердили догадку. Это была натуральная жемчужина весом 6,8 карата.
Женщина собирается продать жемчужину.
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Женщина приготовила моллюсков в соусе, собираясь съесть их с рисом. Во время ужина в одной из раковин женщина наткнулась на несколько круглых объектов, один из них был белого цвета. Пхонмай поняла, что ей попалась жемчужина.
Женщина собирается продать жемчужину.
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Мария Фирсова