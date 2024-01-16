Россиянка побывала в Шанхае и удивилась отсутствию туалетов

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«Я не понимаю, как тогда китайцы там едят, пьют кофе и куда они потом ходят справлять нужду. Подруга, которая живет в Шанхае, рассказала, что это китайцы. Им всё равно, хоть на улице справлять нужду, хоть где», — рассказала девушка.
«Непонятно, как вообще китайцы ходили в туалет, когда это были жилые дома», — удивляется девушка.По мнению туристки, несмотря на это Шанхай очень красивый город, не похожий на другие азиатские мегаполисы.
«Улицы настолько чистые, будто их моют с мылом. При этом это настоящая Азия, но с вкраплениями Европы», — восхищается россиянка.Ранее путешественница Марина Ершова съездила в Новую Зеландию и сравнила новозеландцев с россиянами фразой «очевидный выбор». Своим мнением путешественница поделилась в блоге на платформе «Дзен». По мнению девушки, новозеландцы полностью самостоятельны.
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