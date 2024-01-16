Посольство РФ на Маврикии призывает к бдительности из-за циклона «Белаль»

Фото: istockphoto/Artem Zakharov
Пока никто из россиян не обращался за помощью в посольство.
Ранее российское посольство дало рекомендацию россиянам не посещать Папуа-Новую Гвинею из-за беспорядков, которые там вспыхнули.
Из-за дестабилизации внутриполитической обстановки россиянам рекомендовали воздержаться от посещения государства до того, как будет урегулирована ситуация. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление диппредставительства. Известно, что россияне за помощью в посольство не обращались.
Читайте также:
Россиянам порекомендовали не отправляться в путешествие в Папуа-Новую Гвинею
Россиянка побывала в Шанхае и удивилась отсутствию туалетов
Блогер Ершова сравнила русских мужчин с новозеландцами одной фразой