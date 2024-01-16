Посольство РФ на Маврикии призывает к бдительности из-за циклона «Белаль»

Москва и Московская область возглавили список самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе 2024 года. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья, таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

После столицы и Подмосковья идут Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Ялта, Краснодар, Геленджик, Красная Поляна, Анапа и Кисловодск.



По данным сервиса, в январе популярность бронирований компаниями выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 7% увеличилось и число человек в заявке.

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