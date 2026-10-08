Ортопед объяснил, чем опасно ношение обуви не по размеру
Ортопед Андрей Литвиненко объяснил, почему не стоит носить обувь неподходящего размера. Об этом пишет aif.ru.
Эксперт подчеркнул, что тем, кто предпочитает носить под обувь толстые шерстяные носки, например, охотникам, работающим в снежных условиях, рекомендуется приобретать ботинки чуть большей длины. В других ситуациях обувь должна идеально соответствовать стопе, пояснил он.
Согласно мнению ортопеда, в слишком свободных кроссовках или сапогах стопа будет двигаться, из-за чего человеку придётся сильнее поднимать ногу и сгибать колено при каждом шаге. Такая походка может быть некомфортной и увеличивать риск споткнуться и упасть, подчеркнул медик. Литвиненко также перечислил возможные последствия: перегрузки суставов, артроз, проблемы с позвоночником, стопы и травмы.
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