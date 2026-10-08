Ортопед объяснил, чем опасно ношение обуви не по размеру

08 октября 2026, 11:18

Ортопед Литвиненко: обувь не по размеру может вызвать артроз и травмы

Фото: iStock/Kostikova

Ортопед Андрей Литвиненко объяснил, почему не стоит носить обувь неподходящего размера. Об этом пишет aif.ru.