Женщина начала есть один продукт после завтрака и ощутила прилив сил
Журналистка Тамара Гейн рассказала, как стала есть один продукт после завтрака и ощутила неожиданный прилив сил. Об этом пишет издание Yahoo.
Гейн рассказала, что раньше она редко перекусывала между основными приемами пищи, ограничиваясь яблоком или батончиком мюсли. Однажды она случайно съела рыбные консервы и заметила, что чувствует себя менее уставшей и более сытой. Женщина решила повторить этот эксперимент и обнаружила, что выполнение рабочих задач стало легче. У нее также появились силы для занятий спортом и прогулок.
Гейн исследовала, почему рыбные консервы оказывают такой эффект. Оказалось, что белок в рыбе помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что способствует более длительному чувству сытости. Кроме того, рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые положительно влияют на умственную деятельность.
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