Женщина начала есть один продукт после завтрака и ощутила прилив сил

28 июля 2026, 11:14

Журналистка Гейн стала есть после завтрака рыбные консервы и ощутила прилив сил

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Журналистка Тамара Гейн рассказала, как стала есть один продукт после завтрака и ощутила неожиданный прилив сил. Об этом пишет издание Yahoo.