Женщина нашла у себя в саду загадочную записку в бутылке

В Канаде женщина нашла в саду бутылку с добрым пожеланием
В Канаде женщина нашла у себя в саду запечатанную бутылку с загадочной запиской. Об этом информирует CTV News.
Жюли Вале занималась подготовкой грядки к посадке, когда обнаружила бутылку с пробкой. Внутри лежал свернутый лист бумаги, перевязанный веревкой. Сначала женщина испугалась, но спустя сутки все же решилась открыть бутылку. К ее удивлению, в записке было доброе пожелание.
«Пусть этот клочок земли приносит тебе радость. Пусть птицы, олени, еноты и другие создания возвращаются и добавляют удовольствия от природы», — говорилось в тексте послания.
Вале призналась, что в тот момент она испытывала неуверенность в своих жизненных решениях, и находка записки стала для неё значимым событием. Жюли была особенно тронута тем, что автор сообщения описывал животных, которых она часто наблюдает из своего окна: птиц, оленей, енотов и даже речную выдру, пугающую её кота.
Подумав, что записку могла оставить женщина, жившая в доме до неё, Вале расспросила соседей, но установить личность отправителя ей не удалось. Теперь местная жительница поместила послание в рамку и решила последовать совету из него — «найти стул и чашку чая и поднять тост за жизнь».