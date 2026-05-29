Женщина нашла у себя в саду загадочную записку в бутылке

29 мая 2026, 14:55

В Канаде женщина нашла в саду бутылку с добрым пожеланием

В Канаде женщина нашла у себя в саду запечатанную бутылку с загадочной запиской. Об этом информирует CTV News.





Жюли Вале занималась подготовкой грядки к посадке, когда обнаружила бутылку с пробкой. Внутри лежал свернутый лист бумаги, перевязанный веревкой. Сначала женщина испугалась, но спустя сутки все же решилась открыть бутылку. К ее удивлению, в записке было доброе пожелание.





«Пусть этот клочок земли приносит тебе радость. Пусть птицы, олени, еноты и другие создания возвращаются и добавляют удовольствия от природы», — говорилось в тексте послания.