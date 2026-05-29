Тараканы, мошки, моль и муравьи исчезнут без дорогой химии: простой способ навести порядок в квартире. Хитрость, о которой многие молчат
Незваные гости в доме появляются быстро, а уходить не любят. Тараканы бегают по кухне, мошки кружат над фруктами, моль портит вещи, а муравьи уверенно прокладывают свои маршруты. В материале «Радио 1» расскажем, какие вредители чаще всего заводятся в квартире, откуда они берутся и как избавиться от них подручными средствами без лишней паники.
Почему в квартире появляются вредителиНасекомых привлекают еда, вода и тепло. Им нравятся крошки на столе, миска питомца, влажная тряпка под раковиной и коробки с крупой. Иногда проблема приходит от соседей. Порой источник скрывается в старой мебели, коврах или даже в букете цветов. Чаще всего вредители выбирают кухню, ванную и кладовку. Там проще найти пищу и укрытие. Если в доме давно не разбирали шкафы, у насекомых начинается настоящий курортный сезон.
Тараканы: как вывести быстро и без лишней химииТараканы любят темноту, воду и остатки пищи. Они прячутся под мойкой, за плитой, возле мусорного ведра и в щелях. Сначала стоит перекрыть им доступ к еде. Уберите крошки, вымойте пол, закройте контейнеры с продуктами и не оставляйте воду в раковине на ночь. Из подручных средств хорошо помогает борная кислота. Смешайте порошок с вареным желтком и скатайте маленькие шарики. Разложите их в местах, где вредители появляются чаще всего. Средство действует не мгновенно, зато дает результат при регулярном применении. Главное — держать смесь подальше от детей и животных. Еще один важный шаг — заделать щели возле труб, плинтусов и розеток. Иначе гости будут возвращаться.
Клопы: что делать, если по утрам появляются укусыПостельные клопы прячутся в матрасах, диванах, швах ткани и за плинтусами. Они активны ночью. Утром человек замечает цепочки укусов и плохо понимает, кто устроил ночной банкет. С клопами домашние методы помогают только на ранней стадии. Начните со стирки белья и одежды при высокой температуре. Обработайте паром матрас, диван, швы и щели. Пропылесосьте все мягкие поверхности и сразу выбросьте содержимое мешка. Проверьте каркас кровати, задние стенки мебели и пространство у розеток. Можно временно использовать чехлы для матраса и ловушки под ножки кровати. Резкие запахи вроде уксуса или эфирных масел лишь пугают клопов на короткое время. Полностью проблему они не решают. Если насекомых много, лучше сразу звать дезинсекторов.
Муравьи: почему они идут на кухню и как перекрыть им дорогуМуравьи приходят туда, где есть сладкое, хлеб, крупа и вода. Они быстро находят путь и так же быстро зовут родственников. Если вы заметили дорожку, не теряйте время. Сначала протрите маршрут раствором воды и уксуса. Так вы уберете запаховый след. Затем спрячьте сахар, мед, печенье и корм для животных. Подручная ловушка тоже работает. Смешайте борную кислоту с сахаром или вареньем и положите приманку у мест скопления. Муравьи унесут ее в гнездо. Иногда помогает корица, сода или молотый перец. Эти средства отпугивают насекомых, но действуют слабее. Если колония большая, домашние меры только замедлят нашествие.
Моль: как спасти одежду и крупыМоль бывает платяная и пищевая. Первая портит шерсть, мех и пледы. Вторая заводится в муке, крупах, сухофруктах и орехах. Если по кухне летают мелкие бабочки, не стоит думать, что это романтика. Скорее всего, пора проверять шкафы. Переберите все запасы. Зараженные продукты лучше выбросить сразу. Банки и полки вымойте водой с уксусом или содой. Крупы храните в стеклянных или плотных пластиковых емкостях с крышками. Одежду постирайте, просушите на солнце или прогладьте паром. В шкаф можно положить лаванду, цедру цитрусовых, мыло с сильным запахом или кедровые саше. Эти ароматы отпугивают моль и заодно делают полку приятнее.
Блохи: откуда они берутся и как вывести из домаБлохи часто попадают в квартиру с животными, обувью или старыми вещами. Они живут не только на питомце. Насекомые прячутся в коврах, щелях пола, подстилках и мягкой мебели. Их укусы чешутся, а настроение от этого лучше не становится. Начните с генеральной уборки. Пропылесосьте ковры, диваны, матрасы и углы. Подстилки животных постирайте при высокой температуре. Полы вымойте с солью или слабым уксусным раствором. Можно посыпать ковры содой, оставить на несколько часов, а потом тщательно убрать пылесосом. Одновременно обработайте питомца средством, которое посоветует ветеринар. Без этого блохи быстро вернутся.
Мошки: как убрать источник и очистить кухнюМошки чаще всего появляются рядом с переспевшими фруктами, влажной землей в горшках и мусорным ведром. Они маленькие, но умеют испортить даже хороший чай. Уберите все подпорченные овощи и фрукты. Промойте слив в раковине, почистите ведро и просушите губки. Для ловушки подойдет стакан с яблочным уксусом и каплей средства для посуды. Запах привлекает мошек, а жидкость не дает им выбраться. Если проблема идет от комнатных растений, сократите полив, замените верхний слой почвы и присыпьте его песком.
Пищевая и канализационная живность: кого еще можно встретить домаВ квартире иногда заводятся кожееды, чешуйницы и мокрицы. Кожееды портят ткани, книги и мех. Чешуйницы любят влажные углы и ванные комнаты. Мокрицы тоже тянутся к сырости. В таких случаях помогает одно правило: меньше влаги, больше чистоты и света. Просушите помещение, проверьте вентиляцию, уберите хлам и заделайте щели. Чем меньше укрытий, тем спокойнее жизнь.
Когда подручные средства уже не справляютсяДомашние способы помогают, если насекомых мало и вы заметили проблему рано. Если вредители расползлись по всей квартире, действовать нужно быстрее. Особенно это касается клопов, блох и тараканов. При сильном заражении лучше вызвать специалистов. Иначе борьба затянется, а нервы закончатся раньше, чем борная кислота.
