Женщина оказалась на грани смерти и увидела свою судьбу

26 ноября 2025, 12:21

Need To Know: Женщина из США оказалась на грани смерти и увидела таблицу судьбу

Фото: iStock/hxdbzxy

Дважды оказывавшаяся при смерти американка рассказала, что видела огромный экран с таблицей судьбы. Об этом сообщает британский портал Need to Know.