Женщина оказалась на грани смерти и увидела свою судьбу
Дважды оказывавшаяся при смерти американка рассказала, что видела огромный экран с таблицей судьбы. Об этом сообщает британский портал Need to Know.
80-летняя Норма Эдвардс рассказала о двух околосмертных опытах. В первый раз она пережила клиническую смерть в молодости.
Очнувшись в реанимации, Эдвардс наблюдала за попытками врачей вернуть её к жизни. Затем, по её словам, она оказалась в ярком свете и увидела огромный экран с тремя столбцами. В одном из них были пункты, предначертанные ей до рождения, во втором — события, которые уже произошли, а в третьем — сравнение этих двух списков. После этого Эдвардс увидела себя на берегу реки, где находились души её знакомых. Проснувшись, женщина обнаружила себя на больничной койке.
Второй раз Норма пережила околосмертный опыт в ноябре 2024 года после инфаркта. Она оказалась в тоннеле, который привёл её к «раю». Однако на пути к нему её остановила эфемерная сущность, сообщившая, что Эдвардс ещё не выполнила свои жизненные задачи.
Американка отметила, что не боится смерти, считая ее не концом, а продолжением.
