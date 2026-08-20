Сильное землетрясение произошло в азиатской стране
На индонезийском острове Флорес зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).
Аппаратура зарегистрировала подземные толчки 20 августа в 10:46 по местному времени (05:46 по московскому). Их эпицентр находился в 32 километрах северо-восточнее города Рутенг на западе острова, где проживают около 34,5 тысячи человек, и в 81 километре северо-восточнее города Лабуан-Баджо с населением 188 тысяч человек. В свою очередь очаг залегал на глубине десяти километров.
Сейсмологи относят такую магнитуду к сильным землетрясениям, способным вызывать умеренные разрушения. Однако сведений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало.
Ранее сообщалось, что возле побережья острова Парамушир на Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4.
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