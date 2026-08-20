Самолёт столкнулся с полицейским вертолётом в США
В воздушном пространстве над Пенсильванией произошло столкновение легкомоторного самолёта Cessna 150 и полицейского вертолёта. Об этом проинформировало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в соцсети X.
По данным ведомства, инцидент случился вблизи Карлайла около 19:50 по местному времени (02:50 мск). В вертолёте Bell 407, принадлежащем полиции штата, находились два человека; о количестве людей на борту самолёта пока ничего неизвестно.
Как сообщают американские СМИ, вертолёт подлетал к аэропорту в Карлайле, а второй участник аварии в это время кружил над взлётно‑посадочной полосой. Причины столкновения и сведения о жертвах и пострадавших уточняются.
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