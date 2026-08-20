Самолёт столкнулся с полицейским вертолётом в США

20 августа 2026, 05:25

Фото: iStock/Ajax9

В воздушном пространстве над Пенсильванией произошло столкновение легкомоторного самолёта Cessna 150 и полицейского вертолёта. Об этом проинформировало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в соцсети X.