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Самолёт столкнулся с полицейским вертолётом в США

Фото: iStock/Ajax9

В воздушном пространстве над Пенсильванией произошло столкновение легкомоторного самолёта Cessna 150 и полицейского вертолёта. Об этом проинформировало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в соцсети X.



По данным ведомства, инцидент случился вблизи Карлайла около 19:50 по местному времени (02:50 мск). В вертолёте Bell 407, принадлежащем полиции штата, находились два человека; о количестве людей на борту самолёта пока ничего неизвестно.

Как сообщают американские СМИ, вертолёт подлетал к аэропорту в Карлайле, а второй участник аварии в это время кружил над взлётно‑посадочной полосой. Причины столкновения и сведения о жертвах и пострадавших уточняются.

Александр Огарёв

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