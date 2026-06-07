Женщина пережила 12 остановок сердца за день
Жительница Великобритании Сара Холл могла за день пережить до 12 остановок сердца, пока не обратилась за помощью к врачам. Об этом сообщает издание Need To Know.
Женщина поделилась, что к 48 годам у неё появилась необычная проблема — она теряла сознание во время еды. По её словам, мужу приходилось сидеть рядом с ней за столом, чтобы быть готовым подхватить её, если она снова упадёт в обморок. Дети же каждый раз с тревогой наблюдали, сможет ли мама завершить трапезу.
Сара связывала своё состояние с приближением менопаузы, низким уровнем сахара в крови и напряжённой работой. В результате она начала бояться есть и пить и решила обратиться к врачам. После обследования у неё обнаружили крайне редкое заболевание — кардиоингибиторный рефлекс глотания, который вызывает обморок. В мире зафиксировано всего 150 случаев этого заболевания.
Оказалось, что у пациентки глотание вызывало чрезмерную реакцию блуждающего нерва, который обычно лишь слегка замедляет сердцебиение. В её случае он резко замедлял сердечный ритм, что могло привести к остановке сердца. В 2024 году британке провели экспериментальное лечение, и с тех пор она больше не теряет сознание.
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