Женщина пережила 12 остановок сердца за день

07 июня 2026, 16:48

В Британии сердце женщины останавливалось во время еды из-за редкой болезни

Фото: iStock/globalmoments

Жительница Великобритании Сара Холл могла за день пережить до 12 остановок сердца, пока не обратилась за помощью к врачам. Об этом сообщает издание Need To Know.