Медведь набросился на мужчину во дворе дома в Хабаровском крае
SHOT: Медведь набросился на мужчину во дворе дома в Хабаровском крае
Медведь набросился на мужчину во дворе дома в Хабаровском крае. Об этом пишет SHOT.
Согласно информации источника, в селе Тополево, расположенном в 9,5 километрах от Хабаровска, на протяжении часа бродил медведь и пугал жителей. В какой-то момент он заметил мужчину и кинулся за ним.
Местный житель не испугался: он пригрозил медведю и взобрался на балку. После этого хищник продолжил свой путь.
Ранее сообщалось, что мужчина выжил после того, как медведь прокусил ему голову под Архангельском. Трагедия произошла в лесной местности рядом с Устюгом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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