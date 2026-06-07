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Медведь набросился на мужчину во дворе дома в Хабаровском крае

SHOT: Медведь набросился на мужчину во дворе дома в Хабаровском крае
Фото: iStock/Warren A Metcalf

Медведь набросился на мужчину во дворе дома в Хабаровском крае. Об этом пишет SHOT.



Согласно информации источника, в селе Тополево, расположенном в 9,5 километрах от Хабаровска, на протяжении часа бродил медведь и пугал жителей. В какой-то момент он заметил мужчину и кинулся за ним.

Местный житель не испугался: он пригрозил медведю и взобрался на балку. После этого хищник продолжил свой путь.

Ранее сообщалось, что мужчина выжил после того, как медведь прокусил ему голову под Архангельском. Трагедия произошла в лесной местности рядом с Устюгом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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