Бабушка избила малолетнего внука, пока они вместе ждали лифт
В Тюмени бабушка избила внука возле лифта. Об этом информирует 72.RU.
В подъезде жилого дома произошел инцидент, который был зафиксирован на видео. На кадрах видно, как женщина бьет мальчика ногами, пока они ждут лифт. Оказалось, что пострадавший имеет особенности развития и воспитывается в приемной семье.
В результате произошедшего ребенка забрали у опекунов. Приемная мать мальчика выразила осуждение действиям своей матери и заявила, что прекращает с ней всякое общение и не допустит ее к своим другим детям в будущем.
Женщина утверждает, что органы опеки знают ее как ответственного опекуна. Однако она признает, что вынуждена отчитаться о случившемся из-за широкой общественной огласки. Россиянка настаивает на том, что наказание должна понести бабушка, а не она и ребенок.
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