Женщина трижды пыталась отравить мужа, но в итоге погубила свёкров

12 августа 2025, 21:54

В Австралии женщина отравила свёкров поганками и пыталась убить мужа

Фото: iStock/sudok1

Жительница Австралии Эрин Паттерсон, которая отравила четырех родственников поганками, ранее трижды пыталась отравить своего мужа. Об этом сообщает телеканал CNN.