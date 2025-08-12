Женщина трижды пыталась отравить мужа, но в итоге погубила свёкров
Жительница Австралии Эрин Паттерсон, которая отравила четырех родственников поганками, ранее трижды пыталась отравить своего мужа. Об этом сообщает телеканал CNN.
В июле суд признал 50-летнюю женщину виновной в смертельном отравлении свекрови Гейл Паттерсон, свекра Дона Паттерсона и сестры свекра Хизер Уилкинсон. В апреле 2023 года Эрин подала им говядину по-веллингтонски с бледными поганками. Среди гостей был и муж Хизер, Иэн Уилкинсон – он выжил.
По словам бывшего мужа Эрин, Саймона Паттерсона, после ее блюд – спагетти болоньезе, куриного карри и сэндвича – он чувствовал сильное недомогание, однажды даже временно парализовало и пришлось делать операцию на кишечнике. На досудебном слушании Саймон признался, что после этого случая у него возникло подозрение, что Эрин пыталась его отравить. Он даже вёл учет своих симптомов, возникавших после еды от неё, однако врачи не смогли установить точную причину его болезней.
Ранее Саймон обвинял Эрин в попытках отравления, но эти случаи не были рассмотрены судом. Судья Кристофер Бил недавно снял запрет на публикацию информации, подчеркнув, что открытость правосудия – ключевой принцип.
После вынесения окончательного приговора у Паттерсон будет 28 дней на подачу апелляции, однако она пока не объявляла о планах оспаривать решение. При этом она на протяжении всего судебного процесса настаивала на своей невиновности, утверждая, что смерть родственников – это «ужасная случайность».
Читайте также: