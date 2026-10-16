Женщина похудела на 39 килограммов, отказавшись от одного напитка

16 октября 2026, 19:49

Жительница Канады отказалась от пива и вредной еды и похудела на 39 килограммов

Фото: iStock/eternalcreative

Жительница Канады Деидре Олсен рассказала, как похудела на 39 килограммов после неприятного случая в магазине. Об этом информирует Jam Press.