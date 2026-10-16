Женщина похудела на 39 килограммов, отказавшись от одного напитка
Жительница Канады Деидре Олсен рассказала, как похудела на 39 килограммов после неприятного случая в магазине. Об этом информирует Jam Press.
По ее словам, она начала набирать вес из-за компульсивного переедания и неудержимой тяги к пиву, вызванной депрессией. В самый тяжёлый период вес женщины достигал 93 килограммов. Деидре с трудом помещалась в кресла на аттракционах, чувствовала постоянную усталость и поднималась по лестнице с одышкой.
Однажды, решив обновить гардероб, Олсен пришла в магазин и обнаружила, что не может надеть брюки размера XL. Это заставило её покупать одежду в отделе для беременных, что сильно расстроило канадку. В этот момент женщина приняла решение похудеть. Она отказалась от алкоголя и вредной пищи, чтобы достичь своей цели.
Деидре стала следить за своим питанием, включая в рацион достаточное количество белка и клетчатки. Она также начала посещать спортзал пять раз в неделю и проходить по 10 тысяч шагов каждый день. Благодаря строгой дисциплине и решимости, Олсен удалось сбросить лишний вес.
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