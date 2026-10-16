Стало известно о новом подходе при лечении ОРВИ

16 октября 2026, 17:29

Иммунолог Продеус: Лечение ОРВИ должно воздействовать на вирус и облегчать симптомы

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При лечении острых респираторных вирусных инфекций уделять внимание следует не только облегчению симптомов, но и воздействию непосредственно на возбудителя болезни. Об этом заявил профессор, доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус, передает aif.ru.