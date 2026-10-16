Стало известно о новом подходе при лечении ОРВИ
При лечении острых респираторных вирусных инфекций уделять внимание следует не только облегчению симптомов, но и воздействию непосредственно на возбудителя болезни. Об этом заявил профессор, доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус, передает aif.ru.
Согласно мнению специалиста, острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) могут быть вызваны более чем 200 различными вирусами. Однако их симптомы часто схожи, что затрудняет точную идентификацию конкретного возбудителя без проведения анализов.
Врач отметил, что использование жаропонижающих и средств от насморка может облегчить состояние, но не устраняет причину заболевания. Он также предостерег от самостоятельного применения препаратов для стимуляции иммунитета, так как это может быть опасно, особенно для детей и людей с хроническими заболеваниями.
Профессор подчеркнул, что обновленные клинические рекомендации Министерства здравоохранения указывают на необходимость прямого воздействия на вирус, а не только на симптомы заболевания. Этот подход теперь применяется и в лечении детей. Продеус добавил, что применение иммунотропных препаратов и гомеопатических средств больше не рекомендуется из-за отсутствия убедительных данных об их эффективности и безопасности.
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