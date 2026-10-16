Желающим похудеть россиянам раскрыли золотое правило каждого приема пищи

16 октября 2026, 18:40

Врач Илюхина: При похудении углеводы нужно употреблять в первой половине дня

Фото: iStock/Tatsiana Volkava

Перед Новым годом многие люди устраивают марафон диет, таблеток для похудения, детоксикационных соков и чаев. Однако существует золотое правило каждого приема пищи. Об этом в личном блоге сообщила гинеколог Татьяна Илюхина.