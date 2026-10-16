Желающим похудеть россиянам раскрыли золотое правило каждого приема пищи
Перед Новым годом многие люди устраивают марафон диет, таблеток для похудения, детоксикационных соков и чаев. Однако существует золотое правило каждого приема пищи. Об этом в личном блоге сообщила гинеколог Татьяна Илюхина.
По ее словам, половина тарелки должна быть занята овощами. Кроме того, важно включить в рацион белок, который можно получить из таких продуктов, как творог, мясо, рыба или птица.
Врач также рекомендует употреблять углеводы только в первой половине дня, то есть на завтрак и обед. Согласно ее мнению, гречка, булгур, цельнозерновые макароны или хлеб обеспечат организм энергией, не способствуя отложению жира.
Ужин, по заверению Илюхиной, должен быть максимально простым. Она советует снова сделать акцент на белке, овощах и добавить клетчатку, содержащуюся в зелени, отрубях или семенах льна. Это поможет продлить чувство сытости и улучшить пищеварение, заключила специалист.
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