Женщина призналась мужу в измене и получила неожиданный ответ

Фото: istock/Andrii Zastrozhnov
49-летняя женщина, рассказавшая о своей измене мужу, получила ошеломляющий ответ, который заставил её пересмотреть своё будущее. Историю опубликовало издание The Sun, где женщина поделилась своими переживаниями с экспертом по отношениям Дейдре Сандерс.
В своем письме женщина рассказала, что после того, как её муж потерял к ней интерес, она долгое время не допускала мысли об измене. Однако внимание со стороны коллеги привлекло её, и они вступили в интимную связь. Не выдержав чувства вины, она призналась в измене мужу на следующий день.
По её словам, муж был абсолютно спокоен и не желал обсуждать развод, несмотря на её решение уйти. Женщина обратилась за советом, сообщив, что больше не любит мужа и не знает, что ей делать.
Эксперт Сандерс подчеркнула, что месть за измену редко приносит облегчение, а наоборот, ещё больше запутывает отношения. Она посоветовала женщине откровенно поговорить с мужем и, если он не захочет возобновить отношения, обсудить развод.
Ранее Сандерс давала советы на тему отношений, связанных с интимными трудностями, призывая своих читателей работать над открытым общением с партнерами.
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«Он ответил, что уже давно спит с 28-летней дочерью своей подруги», — написала женщина.
По её словам, муж был абсолютно спокоен и не желал обсуждать развод, несмотря на её решение уйти. Женщина обратилась за советом, сообщив, что больше не любит мужа и не знает, что ей делать.
Эксперт Сандерс подчеркнула, что месть за измену редко приносит облегчение, а наоборот, ещё больше запутывает отношения. Она посоветовала женщине откровенно поговорить с мужем и, если он не захочет возобновить отношения, обсудить развод.
Ранее Сандерс давала советы на тему отношений, связанных с интимными трудностями, призывая своих читателей работать над открытым общением с партнерами.
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Елена Перлова