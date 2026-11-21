Женщина пробежала марафон на девятом месяце беременности
38-летняя американка Дейрдре Кин пробежала марафон в Нью-Йорке, находясь на девятом месяце беременности. Об этом пишет газета The New York Post.
Медсестра-практик и консультант по менеджменту преодолела дистанцию 42,195 км за 4 часа 6 минут 55 секунд. Нью-Йоркский марафон она завершила в начале этого месяца на 34-й неделе беременности. Для женщины этот забег стал седьмым за время ожидания ребенка. Ранее она вышла на старт шести из семи самых престижных марафонов мира, среди которых Токио, Бостон, Лондон, Сидней, Берлин и Чикаго.
Кин призналась, что понимала риски такого забега, однако ощущала себя в хорошей физической форме и доверяла своему телу. Гинеколог дал ей разрешение на участие, но порекомендовал особенно следить за гидратацией и питанием, а при первых признаках мышечных судорог прекращать тренировки.
Ранее в истории был только один финиш на крупном марафоне на более позднем сроке, чем у Кин. В 2011-м на Чикагском марафоне Эмбер Миллер преодолела всю дистанцию на 38-й неделе, а вечером того же дня родила дочь.
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