21 ноября 2026, 02:55

Американка пробежала марафон в Нью-Йорке на девятом месяце беременности

Фото: iStock/Pavel1964

38-летняя американка Дейрдре Кин пробежала марафон в Нью-Йорке, находясь на девятом месяце беременности. Об этом пишет газета The New York Post.