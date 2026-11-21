Осужденный более часа кричал от боли во время неудачной казни в Техасе
Казнь в тюрьме Техаса затянулась более чем на час из-за сложностей с введением препарата. Об этом сообщило агентство Associated Press.
70-летнего Рейналдо Деннеса признали виновным в убийстве продавца драгоценных камней в Хьюстоне в 1996 году. Смертельную инъекцию ему сделали в четверг, однако процедура заняла более часа, поскольку сотрудникам тюрьмы не удавалось найти вену. После введения препарата осужденный застонал и несколько раз пожаловался на боли и судороги в ноге. При этом представители тюрьмы заявили изданию, что провели казнь в соответствии с установленными процедурами.
Как пишет газета The Washington Post, перед смертью мужчина кричал от боли более часа и говорил, что «это не работает так, как должно». Присутствовавший там репортер отметил, что длительная казнь в штате была «не похожа ни на одну другую», которую он видел.
Похожий случай произошел в конце сентября в штате Теннесси. Осужденная Криста Пайк выжила после двух инъекций пентобарбитала. По словам свидетелей, после введения препарата женщина не потеряла сознание — она жаловалась на самочувствие и стонала от боли, а когда все же отключилась, ее дыхание стало хриплым. В итоге американку увезли в больницу.
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