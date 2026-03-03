Женщина рассказала об отношениях с мужем старше нее на 21 год
24-летняя жительница Лондона объяснила выбор мужа старше нее на 21 год
Жительница Лондона София Папакостас вышла замуж за мужчину старше нее на 21 год и родила от него ребенка. Свой выбор она объяснила в интервью SWNS.
София встретила своего будущего супруга Питера в 2022 году во время занятий в фитнес-клубе. Их отношения начались почти сразу. София призналась, что осознала разницу в возрасте между ними лишь спустя три месяца после начала знакомства. По её словам, Питер выглядел настолько молодо, что она даже не подозревала о его более зрелом возрасте.
Сначала Питер и София были обеспокоены этой разницей, но затем приняли решение попробовать построить отношения, несмотря на все сложности.
«Чем больше мы узнавали друг друга, тем сильнее влюблялись», — рассказала 24-летняя женщина.
В декабре 2024 года состоялась свадьба. Питер признался, что заранее связался с отцом Софии, чтобы попросить её руки. В июне 2025 года у пары родилась дочь.
София заявила, что мужчины взрослеют медленнее женщин, поэтому отношения с более взрослым партнёром для неё приемлемы. Однако она подчеркнула, что необходимо соблюдать баланс. В отношениях с разницей в возрасте женщина должна быть совершеннолетней и эмоционально зрелой, чтобы избежать зависимости от старшего партнёра.