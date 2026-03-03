Женщина рассказала об отношениях с мужем старше нее на 21 год

03 марта 2026, 11:25

24-летняя жительница Лондона объяснила выбор мужа старше нее на 21 год

Фото: iStock/JenAphotographer

Жительница Лондона София Папакостас вышла замуж за мужчину старше нее на 21 год и родила от него ребенка. Свой выбор она объяснила в интервью SWNS.





София встретила своего будущего супруга Питера в 2022 году во время занятий в фитнес-клубе. Их отношения начались почти сразу. София призналась, что осознала разницу в возрасте между ними лишь спустя три месяца после начала знакомства. По её словам, Питер выглядел настолько молодо, что она даже не подозревала о его более зрелом возрасте.



Сначала Питер и София были обеспокоены этой разницей, но затем приняли решение попробовать построить отношения, несмотря на все сложности.





«Чем больше мы узнавали друг друга, тем сильнее влюблялись», — рассказала 24-летняя женщина.