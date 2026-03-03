Врач оценила влияние ранних подъемов на продуктивность и здоровье
Привычка рано просыпаться полезна не всем, убеждена врач-эндокринолог Зухра Павлова. Об этом она сообщила в личном блоге.
Специалист утверждает, что продуктивность определяется не временем звонка будильника, а соответствием режима индивидуальным биологическим ритмам. Каждый человек генетически склонен к большей активности утром или вечером, и этот хронотип влияет на его работоспособность, сон и бодрствование в течение дня.
По словам Павловой, когда внутренние биологические часы не совпадают с социальным расписанием, возникает так называемый социальный джетлаг. Это состояние чаще встречается у людей с вечерним хронотипом и может привести к усталости, снижению концентрации и уменьшению продуктивности.
Эндокринолог также отметила, что длительное сохранение этого состояния может негативно сказаться на качестве сна, когнитивных функциях и общей работоспособности. Для людей с вечерним хронотипом, которые вынуждены рано вставать, Павлова рекомендовала спать не менее семи часов, соблюдать правила гигиены сна и ограничивать использование гаджетов перед сном.
