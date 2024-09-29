Женщина разбогатела на 47 миллионов рублей благодаря отмененной поездке

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Жительница США выиграла в лотерею 500 тысяч долларов (47,1 миллиона рублей) благодаря отмененной семейной поездке на выходных. Об этом пишет Michigan Lottery Connect.
Трейси Вербовски из городка Кавкаулин поделилась, что долго собиралась отправиться в поездку с семьей, однако этим планам не суждено было осуществиться. Вместо поездки семья отправилась в ресторан.
После ужина девушка вспомнила, что у нее есть несколько выигрышных билетов моментальной лотереи Detroit Lions на мелкие суммы. Вербовски решила зайти в ближайший супермаркет, чтобы забрать выигрыш и приобрести новые. Вскоре Трейси стала проверять билеты и осознала, что разбогатела.
По ее словам, ни она, ни ее близкие долго не могли в это поверить. Жительница Соединенных Штатов решила купить на выигрыш лодку, а остаток денег отложить на будущее.
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После ужина девушка вспомнила, что у нее есть несколько выигрышных билетов моментальной лотереи Detroit Lions на мелкие суммы. Вербовски решила зайти в ближайший супермаркет, чтобы забрать выигрыш и приобрести новые. Вскоре Трейси стала проверять билеты и осознала, что разбогатела.
По ее словам, ни она, ни ее близкие долго не могли в это поверить. Жительница Соединенных Штатов решила купить на выигрыш лодку, а остаток денег отложить на будущее.
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Екатерина Коршунова