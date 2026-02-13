Женщина родила прямо в автомобиле на трассе М-3 «Украина»

13 февраля 2026, 10:25

Девочка родилась в машине на трассе М-3 «Украина» в Калужской области

Фото: iStock/Nataliya Rodina

Девочка родилась в машине на трассе в Калужской области. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».