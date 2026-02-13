Женщина родила прямо в автомобиле на трассе М-3 «Украина»
Девочка родилась в машине на трассе в Калужской области. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».
Накануне вечером в офис продаж и клиентского обслуживания транспондеров ОССП на 137-м километре автодороги М-3 «Украина» забежал взволнованный мужчина и попросил о помощи. У его беременной невестки начались схватки по пути из Малоярославца в Калугу.
Кассир-контролер, следуя инструкциям медиков по телефону, стала самостоятельно принимать роды. Она аккуратно перерезала пуповину, а также следила за состоянием матери и ребенка до приезда скорой.
Новорожденную укутали в одеяло, а позже их вместе с матерью доставили в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя хорошо.
