Четыре человека пострадали в тройном ДТП в Татарстане
Четыре человека, включая 15-летнего подростка, пострадали в тройном ДТП в Татарстане. Об этом сообщает телеграм-канал «360 ЧП».
По предварительным данным, массовая авария произошла сегодня утром на трассе Альметьевск — Лениногорск, недалеко от сел Зай-Каратай и Новочершилинск. Водитель автомобиля Opel выехал на встречную волосу, где столкнулся с Haval, затем в иномарки врезалась проезжавшая мимо Toyota.
Другие подробности пока неизвестны. В официальных ведомствах информацию не комментировали.
Ранее сообщалось, что на одном из перекрестков в Южно-Сахалинске скорая помощь с пациенткой опрокинулась после столкновения с Lexus. Аварию спровоцировал водитель внедорожника, который не пропустил служебную машину с «мигалками».
