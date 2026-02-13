Достижения.рф

Турфирма обманула на 80 тысяч рублей пенсионерку, воспитывающую дочь-инвалида

Пенсионерка из Краснодара требует от турфирмы 80 тысяч за несостоявшийся тур
Фото: Istock/yuliasverdlova

Новгородская турфирма обманула на крупную сумму пенсионерку, воспитывающую дочь-инвалида. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».



Жительница Краснодара купила новогодний тур в Великий Новгород за 80 тысяч рублей. Пожилая женщина проверила ООО «Новгородские каникулы» через сайт ФНС и внесла оплату.

Менеджер отменил поездку через неделю и предложил другие даты. Клиентка отказалась и попросила вернуть деньги. Компания обещала сделать возврат за 10 дней, но не выплатила средства за полтора месяца и прислала только гарантийные письма.

Из-за отмены тура пенсионерка потеряла ещё 40 тысяч рублей на невозвратных билетах в Москву. Её дочь с инвалидностью сильно расстроилась из-за срыва поездки. В сети десятки туристов жалуются, что фирма отменяла туры и не возвращала деньги. В конце декабря пострадавшие обратились в полицию.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0