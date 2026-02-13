Турфирма обманула на 80 тысяч рублей пенсионерку, воспитывающую дочь-инвалида

13 февраля 2026, 09:28

Пенсионерка из Краснодара требует от турфирмы 80 тысяч за несостоявшийся тур

Фото: Istock/yuliasverdlova

Новгородская турфирма обманула на крупную сумму пенсионерку, воспитывающую дочь-инвалида. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».