Женщина с мужским набором хромосом раскрыла интересные факты о своем теле
Американка Джеки Бланкеншип стала женщиной, которая родилась с мужским набором хромосом. При этом ее тело осталось абсолютно невосприимчивым к мужским половым гормонам. В беседе с Metro она раскрыла интересные факты о своем теле и рассказала, как смогла стать матерью.
В свои 40 лет Бланкеншип выглядит как женщина, что и было с ней постоянно. При этом в четыре года родители сделали генетический тест, который выявил у Джеки наличие X- и Y-хромосом.
Несмотря на внешний облик, внутри тело Блакеншип отличалось. Из-за этого в 15-лет ей удалили грудь, так как существовал риск развития рака. До этого возраста у нее вырабатывались гормоны, развивающие организм Блакеншип без специальной терапии.
У Джеки совершенно нет волос на теле. Тестостерон заставляет их расти в паху и подмышках, но организм женщины его попросту не воспринимает.
Своими особенностями отличается и секс Блакеншип. Как оказалось, у нее нет шейки матки, а на ее месте маленький мешочек. Его приходится расширять, чтобы создать вагинальный канал. Сейчас у нее нет проблем с интимной жизнью, но чтобы они не появлялись, ей необходим регулярный секс.
Как правило, женщины с ее диагнозом остаются бесплодны. Джеки все-таки смогла стать мамой, прибегнув к ЭКО. Выносила ребенка сестра Блакеншип.
