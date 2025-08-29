Женщина с мужским набором хромосом раскрыла интересные факты о своем теле

29 августа 2025, 12:01

Фото: iStock/Natalya Trofimchuk

Американка Джеки Бланкеншип стала женщиной, которая родилась с мужским набором хромосом. При этом ее тело осталось абсолютно невосприимчивым к мужским половым гормонам. В беседе с Metro она раскрыла интересные факты о своем теле и рассказала, как смогла стать матерью.