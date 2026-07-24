Женщина с редкой болезнью стала лечиться укусами пчел
Жительница США Саванна Спур, которой медики диагностировали редкое заболевание, стала лечиться укусами роя пчел. Об этом информирует издание Metropoles.
У Спур диагностировали болезнь Лайма. Симптомы проявились внезапно: однажды после обеда она почувствовала сильное головокружение. Вскоре ей стало трудно передвигаться, водить машину и выполнять обычные задачи. Заболевание также сопровождалось тошнотой, болями в суставах, ухудшением зрения, слуха и памяти.
Все стандартные методы лечения оказались неэффективными. Тогда женщина решила попробовать апитерапию. Несколько раз в неделю её кусают пчёлы, которых поставляет семейная пара, владеющая пасекой.
В первые месяцы процедура была болезненной, признаётся Спур. Апитерапия известна своими противомикробными и противовоспалительными свойствами, хотя официальной медициной это не подтверждено. Тем не менее, женщина уверена в положительном эффекте.
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