Женщина с редкой болезнью стала лечиться укусами пчел

24 июля 2026, 19:19

Metropoles: Американка с болезнью Лайма стала лечиться укусами роя пчел

Фото: iStock/Pawich Sattalerd

Жительница США Саванна Спур, которой медики диагностировали редкое заболевание, стала лечиться укусами роя пчел. Об этом информирует издание Metropoles.