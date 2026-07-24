Диетолог призвала соблюдать меры предосторожности при употреблении меда
При употреблении меда необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Об этом сообщила диетолог Маривоне Роза, передает издание Terra.
По ее словам, мед, хотя и полезен, следует употреблять с осторожностью. Избыточное потребление может привести к набору лишнего веса, поскольку продукт содержит значительное количество сахара.
Специалист также предостерегла родителей от того, чтобы давать мед детям до года. Это связано с риском развития ботулизма у младенцев. Однако у взрослых людей мед не вызывает подобных проблем, уточнила диетолог. Среди других противопоказаний к употреблению меда она назвала аллергию на пыльцу, пчел и продукты пчеловодства.
Роза подчеркнула важность выбора качественного меда. Натуральный продукт, полученный от надежных производителей и соответствующий стандартам безопасности, сохраняет ферменты и биологически активные вещества, присутствующие в исходном сырье. Для снижения риска приобретения фальсифицированного меда, содержащего сиропы или сахар, рекомендуется проверять его сертификацию и качество.
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