Диетолог призвала соблюдать меры предосторожности при употреблении меда

24 июля 2026, 18:52

Диетолог Роза: Мед может вызвать ботулизм у детей до года

Фото: iStock/mars58

При употреблении меда необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Об этом сообщила диетолог Маривоне Роза, передает издание Terra.