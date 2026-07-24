В Новокузнецке удалили из головы пациентки опухоль размером с теннисный мяч
Новокузнецкие нейрохирурги НГКБ №1 им. Г.П. Курбатова удалили из головы пенсионерки опухоль размером с теннисный мяч. Об этом сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов.
По данным VSE42.RU, 71-летняя женщина обратилась к врачам с жалобами на слабость в конечностях и нарушение речи. Изначально медики заподозрили у пациентки инсульт, однако результаты МРТ показали наличие менингиомы размером четыре сантиметра. Несмотря на то, что опухоль находилась в самом центре мозга, специалисты приняли решение о проведении операции.
«Хирурги провели сложнейшую операцию и ювелирно извлекли инородное тело. Врачам удалось не задеть жизненно важные зоны и спасти пациентку. Сейчас женщина восстанавливается под присмотром специалистов после тяжелого вмешательства», — приводит «Сiбдепо» слова Тарасова.
Врачи предполагают, что опухоль в голове женщины росла на протяжении 15–20 лет. При этом сопутствующие симптомы пенсионерка списывала на плохое состояние здоровья из-за своего возраста.