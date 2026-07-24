В Новокузнецке удалили из головы пациентки опухоль размером с теннисный мяч

24 июля 2026, 14:25

Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

Новокузнецкие нейрохирурги НГКБ №1 им. Г.П. Курбатова удалили из головы пенсионерки опухоль размером с теннисный мяч. Об этом сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов.





По данным VSE42.RU, 71-летняя женщина обратилась к врачам с жалобами на слабость в конечностях и нарушение речи. Изначально медики заподозрили у пациентки инсульт, однако результаты МРТ показали наличие менингиомы размером четыре сантиметра. Несмотря на то, что опухоль находилась в самом центре мозга, специалисты приняли решение о проведении операции.





«Хирурги провели сложнейшую операцию и ювелирно извлекли инородное тело. Врачам удалось не задеть жизненно важные зоны и спасти пациентку. Сейчас женщина восстанавливается под присмотром специалистов после тяжелого вмешательства», — приводит «Сiбдепо» слова Тарасова.