Женщина съела блюдо с креветками и лишилась части гениталий
Жительница США Лейси Пеппер осталась без части мышц бедра, ягодиц и гениталий после того, как съела плохо приготовленное блюдо с креветками. Историей поделилось издание Daily Mail.
Инцидент произошел в апреле 2024 года. Через несколько часов после ужина в ресторане у женщины появились боли в ногах, сильная рвота, озноб и высокая температура. На следующий день ее левая нога покрылась ярко-красными волдырями, а боли стали невыносимыми. Американка срочно обратилась за медицинской помощью.
Обследование в больнице выявило некротический фасциит — эта бактериальная инфекция вызывает стремительное омертвение тканей. Чтобы спасти пациентку, врачи провели экстренную операцию, удалив по 25% мышц левой ягодицы и бедра, а также 50% левой части гениталий.
За месяц женщина перенесла 17 операций по восстановлению кожи на ноге, еще столько же провела в реабилитационном центре. Там американка заново училась ходить, что давалось ей с трудом из-за потери мышечной массы и мягких тканей.
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