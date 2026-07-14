Женщина съела блюдо с креветками и лишилась части гениталий

14 июля 2026, 16:52

Американка лишилась части бедра и ягодиц из-за блюда с креветками в ресторане

Фото: iStock/wutwhanfoto

Жительница США Лейси Пеппер осталась без части мышц бедра, ягодиц и гениталий после того, как съела плохо приготовленное блюдо с креветками. Историей поделилось издание Daily Mail.