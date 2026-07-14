Девушка не уступила пенсионерке место и подверглась нападению

14 июля 2026, 17:02

Пенсионерка ударила девушку клюкой в Калининграде из-за места в автобусе

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

В Калининграде пассажирка городского автобуса пострадала от агрессии пожилой женщины. Инцидент произошел днем 13 июля в салоне маршрута № 11, пишет «Клопс».