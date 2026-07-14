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Девушка не уступила пенсионерке место и подверглась нападению

Пенсионерка ударила девушку клюкой в Калининграде из-за места в автобусе
Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

В Калининграде пассажирка городского автобуса пострадала от агрессии пожилой женщины. Инцидент произошел днем 13 июля в салоне маршрута № 11, пишет «Клопс».



По словам потерпевшей Ирины, она ехала у окна в наушниках и не услышала просьбу уступить место. Когда девушка вынула один наушник, к ней уже летели оскорбления — пенсионерка назвала ее «тварью» и «мразью».

Ирина отмечает, что уступила бы место при вежливом обращении, однако пассажирка сразу перешла к физической агрессии: попыталась укусить девушку за запястье, а затем принялась бить ее клюкой и царапать лицо и руки. На вид нападавшей около 80 лет, она была седой и выглядела интеллигентно, что особенно удивило жертву.

Прекратить избиение помог молодой человек, который оттащил пожилую женщину. В тот же вечер Ирина обратилась в травмпункт для фиксации побоев и написала заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Никита Кротов

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