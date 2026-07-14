Дети сбежали из дома через окно и пропали в Карелии

14 июля 2026, 17:07

Дети сбежали из дома через окно в Карелии из-за запрета гулять

Фото: istockphoto/Dzurag

В Карелии продолжаются поиски двух детей, самовольно ушедших из дома после того, как родители запретили им гулять. Об этом стало известно 14 июля.





Как рассказала «Известиям» мать пропавших Анастасия, 11-летний Илья и 13-летняя Алина покинули квартиру через окно накануне вечером. По словам женщины, около 18:00 дети, огорченные запретом, выпрыгнули из окна и скрылись в неизвестном направлении.



Вернувшись с работы, мать обнаружила их отсутствие и сразу отправилась на поиски по городу, однако они не принесли результата. Позднее, в полночь, знакомые сообщили, что видели ребят на трассе, но к моменту прибытия женщины на месте никого не оказалось.



Утром 14 июля появилась новая информация: очевидец заметил детей около 5:00 в районе поселка Лучевое. По словам мужчины, они двигались в сторону Петрозаводска. Мать недоумевает, почему дети выбрали именно это направление, и отмечает, что ранее они уже уходили из дома без спроса, но всегда оставались в пределах города и на детских площадках. Всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, просят незамедлительно сообщить в экстренные службы.



Следственный комитет по региону организовал доследственную проверку по факту исчезновения несовершеннолетних. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» распространил приметы пропавших:



