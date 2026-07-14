Лидеров российской ОПГ приговорили за убийства в 90-х

14 июля 2026, 16:38

Суд назначил лидерам «Шагивалеевской» ОПГ 18 лет и 21 год тюрьмы в Петербурге

Фото: istockphoto/simpson33

Верховный суд Республики Коми вынес приговор по уголовному делу в отношении лидеров организованной преступной группировки «Шагивалеевские», действовавшей на территории региона в 1990–2000-х годах. Фигурантов признали виновными в серии заказных убийств и вымогательстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов субъекта.