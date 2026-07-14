Лидеров российской ОПГ приговорили за убийства в 90-х
Верховный суд Республики Коми вынес приговор по уголовному делу в отношении лидеров организованной преступной группировки «Шагивалеевские», действовавшей на территории региона в 1990–2000-х годах. Фигурантов признали виновными в серии заказных убийств и вымогательстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов субъекта.
Основателю банды Азату Шагивалееву назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С учетом предыдущего приговора суд окончательно определил ему срок в 21 год колонии. Его сообщника Леонида Раймана приговорили к 18 годам строгого режима.
По данным следствия, преступное сообщество сформировали в 1991 году. Помимо Шагивалеева и Раймана, в число создателей входил некий Л., убитый в 1995 году членами конкурирующей банды. Всего в разное время вплоть до 2005 года в группировку входили не менее 17 человек, десять из которых погибли в ходе криминальных разборок в 1995, 1996, 1998 и 2005 годах.
В распоряжении банды имелись огнестрельное оружие, боеприпасы и автотранспорт. В 1990-х годах участники ОПГ совершили убийства двух руководителей коммерческих структур, а также лидера, одного из членов и супруги главы противоборствующей преступной группы.
Как уточнили в пресс-службе, первое покушение на бизнесмена было связано с его отказом от делового сотрудничества и обеспечения «крышевания» от посягательств других криминальных групп. Второго коммерсанта устранили как прямого конкурента «Шагивалеевских» в предпринимательской сфере. Кроме того, в декабре 1993 года злоумышленники пытались расправиться с женой и водителем гендиректора одной из фирм, однако по случайному стечению обстоятельств жертвы выжили.
Дополнительно установили, что в период с 1992 по 1997 год Шагивалеев и Райман систематически вымогали деньги у руководителя частного предприятия. Общая сумма переданных им средств составила не менее 660 миллионов неденоминированных рублей, что эквивалентно 660 тысячам рублей в масштабе цен после деноминации.
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