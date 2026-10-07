Грудной ребенок из России покрылся красными пятнами после укуса кота в Турции
Грудной ребенок из России полностью покрылся красными пятнами после укуса бездомного кота в Турции. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Мать 11-месячного мальчика по имени Умида рассказала, что животное часто заходило к ним в гости, и семья его не прогоняла. В какой-то момент кот укусил ребенка, после чего его две ночи подряд бросало в жар. Тогда родители решили показать сына врачам.
Медики взяли анализы, которые показали в крови признаки инфекции. Маленького пациента привили от столбняка и бешенства, медики также назначили антибиотики. Несмотря на лечение, малышу становилось только хуже: на его теле появились красные пятна, началась диарея. Младенца пришлось спасать капельницами.
Сейчас врачи настаивают на продолжении вакцинации от бешенства, но родители опасаются, что самочувствие их сына снова ухудшится. Мальчик находится под наблюдением медиков.
Ранее сообщалось, что россияне, проживающие в семейном пятизвездочном отеле в Турции, 23 раза обращались к страховщикам с жалобами на здоровье.
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