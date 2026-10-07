Миллионеры устроили «дом ужасов» для десятков детей от суррогатных матерей

07 октября 2026, 13:14

АР: в США пара издевалась над 20 детьми от суррогатных матерей, ее арестовали

Фото: istockphoto/Zolnierek

В округе Лос-Анджелес арестовали супругов, которых подозревают в жестоком обращении с детьми, рожденными с помощью суррогатных матерей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на прокуратуру округа.





По данным следствия, 66-летний Гуоцзюнь Сюань и его 39-летняя жена Сильвия Чжан организовали в своем доме в Аркадии агентство суррогатного материнства. Они нанимали женщин по всей территории США, заявляя, что хотят завести еще детей для своей семьи.



Супругам предъявили обвинения в нескольких эпизодах жестокого обращения с детьми, сговоре с целью совершения насилия, сокрытии преступлений и давлении на свидетелей. Окружной прокурор Натан Хохман назвал дело беспрецедентным и заявил, что дом пары фактически превратился в «дом ужасов для маленьких детей».



Расследование касается 21 ребенка в возрасте от двух месяцев до 13 лет. Пятнадцать детей обнаружили и изъяли из особняка супругов в прошлом году, еще шестеро находились в других местах. Большинство пострадавших — дети от года до трех лет. Следователи считают, что Чжан могла самостоятельно родить одного или двух детей, тогда как остальных выносили суррогатные матери.



Проверка началась в мае 2025 года после того, как в больницу доставили двухмесячного младенца с черепно-мозговой травмой. По версии полиции Аркадии, травму ребенку нанесла няня.



Позднее следователи выяснили, что в доме оборудовали три помещения, которые называли «учебными центрами». Дети проводили там по несколько часов в день за партами под наблюдением нянь. За происходящим супруги следили с помощью камер с датчиками движения и большого экрана.



По словам прокурора, видеозаписи содержат многочисленные эпизоды избиений детей. На одной из них Сюань, как утверждается, потребовал от няни бить ребенка сильнее, а на другой сам участвовал в избиении. При этом няням давали указания не оставлять на детях видимых физических следов.





