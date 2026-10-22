Создатель игры Stick Run погиб в прямом эфире

22 октября 2026, 16:45

В Германии погиб Twitch-стример Мануэль Отто, создавший игру Stick Run

Фото: istockphoto/filmfoto

Немецкий стример Мануэль Отто, известный как создатель популярной видеоигры Stick Run, скончался во время прямой трансляции на платформе Twitch. Об этом сообщает газета Le Parisien.





Twitch оперативно отреагировала на произошедшее и удалила видео из общего доступа. Мануэлю Отто было 30 лет. По имеющимся данным, он не выжил в результате полученных травм. Полиция начала расследование обстоятельств трагедии.



Мануэль Отто создал многопользовательскую игру Stick Run в 2010 году, когда ему было всего 14 лет. Проект стал вирусным и привлек внимание до 43 миллионов игроков по всему миру. В последние годы Отто был популярным стримером. В официальном пресс-релизе, опубликованном от имени Stick Run, представители стримера призвали аудиторию к сдержанности.





«Мы призываем сообщество воздерживаться от распространения непроверенной информации и спекуляций», — говорится в сообщении.