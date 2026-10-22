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Угощение в кафе в Южной Америке убило туриста

Британский турист с аллергией на арахис умер из-за чурроса в Аргентине
Фото: iStock/sudok1

Британский турист с аллергией на орехи скончался после того, как съел десерт во время отдыха в Аргентине. Об этом сообщает «Би-би-си».



Трагедия произошла около года назад, однако новые подробности стали известны только сейчас. 24-летний Гарри Китто зашел в кафе Буэнос-Айреса, чтобы купить чуррос. Молодой человек уточнил у персонала на английском и испанском языках, нет ли в составе арахиса. Получив отрицательный ответ, он попробовал угощение.

Через некоторое время у мужчины началась анафилактическая реакция: у него опухли губы и затруднилось дыхание. Девушка путешественника Наоми Пай вызвала скорую и сделала возлюбленному укол адреналина, после чего его доставили в больницу.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, сердце парня останавливалось примерно на 11 минут, после чего его удалось запустить вновь. Затем пациента перевели в отделение интенсивной терапии. А неделю спустя у него случилось гипоксическое поражение головного мозга и анафилактический шок, и британец скончался.

После происшествия родные Китто купили чуррос в том же заведении и отдали угощение на экспертизу в местную лабораторию. Она показала содержание 20 миллиграммов арахисового белка на килограмм продукта. По итогам разбирательства смерть туриста признали несчастным случаем.

Лидия Пономарева

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