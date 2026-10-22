Угощение в кафе в Южной Америке убило туриста

22 октября 2026, 16:49

Британский турист с аллергией на арахис умер из-за чурроса в Аргентине

Фото: iStock/sudok1

Британский турист с аллергией на орехи скончался после того, как съел десерт во время отдыха в Аргентине. Об этом сообщает «Би-би-си».