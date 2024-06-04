Женщина снялась в фильме для взрослых и испугалась последствий

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang
Снявшаяся в фильме для взрослых женщина на форуме Reddit задалась вопросом, стоит ли рассказывать о случившемся супругу.
38-летняя анонимная пользовательница форума призналась, что в 18 лет принимала участие в съемках порнографических фильмов. Как утверждает читательница, она не планировала этого делать и пошла на съемки за компанию с подругой, но в итоге сама стала актрисой. Женщина заявляет, что пожалела о произошедшем и испугалась возможных последствий.
Женщина не планирует делиться с мужем об ошибке молодости, но недавно заметила, что 30-минутный ролик с ее участием начал набирать популярность на сайтах для взрослых. Теперь она переживает, что его увидят коллеги супруга или друзья дочерей.
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«Через несколько лет после этого я встретила своего мужа. Я никогда не говорила ему о съемках. Мне было стыдно, и я молилась, чтобы он не узнал об этом. Мы женаты уже 15 лет, у нас двое детей. Он любовь всей моей жизни и удовлетворяет меня по всем пунктам», — рассказала она.
Женщина не планирует делиться с мужем об ошибке молодости, но недавно заметила, что 30-минутный ролик с ее участием начал набирать популярность на сайтах для взрослых. Теперь она переживает, что его увидят коллеги супруга или друзья дочерей.
«Главная причина, по которой я до сих пор не поговорила с мужем, заключается в том, что я не хочу, чтобы он чувствовал себя неполноценным. У партнера по съемкам был очень большой пенис, и в этом видео я очень акцентирую на этом внимание», — призналась пользовательница.Большая часть читатей форума порекомендовали автору сообщения не рассказывать мужу об этом видео, так как, скорее всего, он бы предпочел этого не знать. Еще один распространенным советом стал призыв связаться с сайтом, где опубликована видеозапись, и договориться о его удалении.
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Алина Юрчак