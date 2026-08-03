Женщина спустя 20 лет раскрыла страшную семейную тайну

03 августа 2026, 09:12

Американка спустя 20 лет заподозрила мать в покушении на жизнь отца

Фото: iStock/MattGush

Пользовательница Reddit с ником Thowway2008 рассказала, как через 20 лет поймала мать на лжи, заподозрив ее в покушении на жизнь отца. Подробности приводит Lenta.ru.