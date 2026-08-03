Женщина спустя 20 лет раскрыла страшную семейную тайну
Пользовательница Reddit с ником Thowway2008 рассказала, как через 20 лет поймала мать на лжи, заподозрив ее в покушении на жизнь отца. Подробности приводит Lenta.ru.
Двадцать лет назад автору позвонили из больницы, сообщив, что ее отец в коме. Девушке сказали, что ее маленький племянник нашел его на кухне, а причиной назвали инсульт. Брат попросил не ждать мать, так как та в это время навещала родственников за границей. Женщина приехала только через два дня. Отец пришел в сознание, но ничего не помнил и в итоге скончался через два года.
Спустя годы у матери начались серьезные проблемы со здоровьем, и дочь оформила опекунство, переехав к ней. В беседе с соседкой выяснилось неожиданное: та упомянула, что много лет назад именно она позвонила в экстренную службу, найдя отца семейства на полу. Женщина пояснила, что мать девушки попросила ее присмотреть за домом, пока она уедет за границу к любовнику. Зайдя на следующий день, соседка обнаружила мужчину лежащим возле лестницы.
Как выяснилось, роман матери длился следующие 15 лет и прекратился, когда женщина перестала оплачивать счета любовника, билеты на самолеты и прочие расходы. Изучив счета пожилой матери, автор обнаружила, что та потратила на ухажера шестизначную сумму в долларах и до сих пор использует его персональные данные в качестве паролей.
Пользовательница призналась, что теперь «не может смотреть на мать прежними глазами» и не знает, как заботиться о человеке, который, возможно, лишил жизни ее отца.
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