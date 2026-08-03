Попытавшийся зарезать прохожего в Москве предстал перед судом
Суд приговорил ранее неоднократно судимого мужчину к 6,5 годам колонии строгого режима за покушение на убийство прохожего. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное ГСУ СК.
По данным издания, все произошло ночью 11 июля 2025 года возле продуктового магазина на улице Федора Полетаева. Пьяный осужденный вступил в конфликт с прохожим, в ходе которого ударил его ножом в шею. Свой умысел он не довел до конца, поскольку потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.
Сотрудники ведомства провели комплекс следственных действий и назначили ряд экспертиз, включая дактилоскопические, медико-криминалистические и судебно-медицинские. Их результаты полностью изобличили фигуранта.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестный с ножом напал на двоих прохожих. В результате один мужчина погиб, второго госпитализировали с ранениями.
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