Попытавшийся зарезать прохожего в Москве предстал перед судом

03 августа 2026, 10:22

Рецидивист получил 6,5 лет колонии за попытку убийства прохожего в Москве

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Суд приговорил ранее неоднократно судимого мужчину к 6,5 годам колонии строгого режима за покушение на убийство прохожего. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное ГСУ СК.