В южной части озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 3,4
Утром 3 августа в южной части озера Байкал произошло землетрясение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в 9:57 по местному времени (4:57 мск). Магнитуда составила 3,4. Эпицентр находился в акватории озера, в 34 км от реки Ангара и в семи км от железнодорожной станции Танхой (Кабанский район Бурятии).
По информации Главного управления МЧС РФ по Иркутской области, интенсивность толчков в эпицентре достигла 4,7 балла. В Иркутске жители могли ощутить колебания силой до двух баллов. В ведомстве добавили, что разрушений и пострадавших нет, все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
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